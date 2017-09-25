СКА обыграл "Барыс". Это 15-я победа подряд

СКА победил "Барыс" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе питерцев по разу отличились защитник Патрик Херсли и нападающий Александр Барабанов, дубль оформил форвард Сергей Калинин.
Отметим, что сегодняшняя победа стала для СКА 15-й кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: Калинин - 4 (Войнов, Ковальчук), 0:58 - 0:1. Калинин - 5 (Широков), 5:12 - 0:2. Херсли - 8 (бол., Широков, Хафизуллин), 22:32 - 0:3. Барабанов - 4 (Ковальчук), 37:32 - 0:4. Полохов - 1 (Сагадеев, Лихотников), 41:13 - 1:4.
Вратари: Карлссон (Кудрявцев, 40:00) - Шестеркин.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 39 (6+18+15) - 27 (17+5+5).
Судьи: Бондарь, Гофман.
25 сентября. Астана. "Барыс-Арена".
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