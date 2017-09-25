СКА обыграл "Барыс". Это 15-я победа подряд

СКА победил "Барыс" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе питерцев по разу отличились защитник Патрик Херсли и нападающий Александр Барабанов, дубль оформил форвард Сергей Калинин.

Отметим, что сегодняшняя победа стала для СКА 15-й кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Калинин - 4 (Войнов, Ковальчук), 0:58 - 0:1. Калинин - 5 (Широков), 5:12 - 0:2. Херсли - 8 (бол., Широков, Хафизуллин), 22:32 - 0:3. Барабанов - 4 (Ковальчук), 37:32 - 0:4. Полохов - 1 (Сагадеев, Лихотников), 41:13 - 1:4.

Вратари: Карлссон (Кудрявцев, 40:00) - Шестеркин.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 39 (6+18+15) - 27 (17+5+5).

Судьи: Бондарь, Гофман.

25 сентября. Астана. "Барыс-Арена".