СКА нанес поражение ЦСКА

Питерский СКА на своем льду нанес поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0. Шайбы на счету Сергея Широкова и Сергея Плотникова. В этом матче на льду появился Павел Дацюк, который вышел на площадку впервые после полученной на Кубке мира травме.

СКА набрал 42 очка и вплотную приблизился к ЦСКА, в активе которого 43 балла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Широков - 8 (Коскиранта, Хафизуллин), 17:52 - 1:0. Плотников - 4 (п.в., Ковальчук, Дацюк), 59:59 - 2:0.

Вратари: Шестеркин - Сорокин (58:50 - 59:24, 59:50).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 28 (18+7+3) - 38 (10+14+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

6 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.