21:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА нанес поражение ЦСКА

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Питерский СКА на своем льду нанес поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0. Шайбы на счету Сергея Широкова и Сергея Плотникова. В этом матче на льду появился Павел Дацюк, который вышел на площадку впервые после полученной на Кубке мира травме.

СКА набрал 42 очка и вплотную приблизился к ЦСКА, в активе которого 43 балла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Широков - 8 (Коскиранта, Хафизуллин), 17:52 - 1:0. Плотников - 4 (п.в., Ковальчук, Дацюк), 59:59 - 2:0.

Вратари: Шестеркин - Сорокин (58:50 - 59:24, 59:50).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 28 (18+7+3) - 38 (10+14+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

6 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Гаттузо зол!

Мясники пишут письмо турецкому хану.... с просьбой порешать вопросы с судейством!

22:37

foreverCSKAforever

Очередная победа ивановых от хоккея. Сборная Олежки кубкоканадского сегодня могла сыграть 5 на 2, а потом и 5 на 1, но армейцы не смогли забросить ответную шайбу. Несомненно питерцам помог хоккейный гений гл. тренера - специалиста по играм со сборной Канады в финалах ЧМ и полуфиналах КМ, где судейство почему-то одинаково для всех.

22:35

spetrov

Шутники, блин. :)

22:31

Док_

Так-то игру смотрел во Дворце, прям с 206-го сектору. Ну что сказать? С таким судейством СКА может и Кубок Мира выиграть. Тотальный матрасовый беспредел... Неужели им самим не стыдно за такие победы?

22:29

уникум

Как убивали Спартак-4 Куньлунь - Спартак 4-2))))))))))))))))))

22:28

kaduly

Нормальная была заруба,судейство нормальное.

22:24

spetrov

:))))

22:22

П_о_в_а_р

Скотти Пиппен Это судейство? Сначала Спартак в футболе убивают, теперь ЦСКА в хоккее. ГазПром - мечты сбываются... у СКА. ------------------------------------------ +200600

22:21

П_о_в_а_р

Спартаковцы никогда не шутят.

22:21

Ралпачан Фляйшманъ

кек шаха - супервратарь :D с ним конечно, скушным в плоффе весело будет)) даже к лучшему, что рекорды ставит, Олегу некуда будет деваться, кроме как ставить желудевого в рамку))))

22:21

Скотти Пиппен

Это судейство? Сначала Спартак в футболе убивают, теперь ЦСКА в хоккее. ГазПром - мечты сбываются... у СКА.

22:20

spetrov

LTZ, они так шутят. Один из них при этом ваш. :)

22:20

LTZ

spetrov, уже трое. А прошло то всего 15 минут. Ждемс.

22:19

П_о_в_а_р

Гаттузо зол! Валя Иванов что-то знал, решил свалить до этой игры. ----------------------- +100500

22:18

П_о_в_а_р

Просто безобразное судейство. Они ещё рады ТАКОЙ победе.(((

22:18

Гаттузо зол!

Валя Иванов что-то знал, решил свалить до этой игры.

22:17

spetrov

LTZ, а если не будет? :) Да даже если будет 1-2 человека - ну, каждый волен иметь свое мнение. Даже если оно ошибочно.

22:17

П_о_в_а_р

Судья убил ЦСКА.

22:15

LTZ

spetrov, через час всё будет. К бабке не ходи.

22:15

Ulan3

Особо за хоккеем не слежу. Кто там по судьям главный? Уволить нафиг - на всякий случай!

22:14

spetrov

LTZ, обрати внимание, никто здесь до сих пор этого не утверждал.

22:10

LTZ

Так. Тут всё ясно, недонастроились. То есть, засудили. Да, точно. Газпром всё купил.

22:09

Гаттузо зол!

Хорошо. Серия поражений наша в игре с ЦСКА прервалась.

22:04

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