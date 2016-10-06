СКА нанес поражение ЦСКА

Питерский СКА на своем льду нанес поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0. Шайбы на счету Сергея Широкова и Сергея Плотникова. В этом матче на льду появился Павел Дацюк, который вышел на площадку впервые после полученной на Кубке мира травме.
СКА набрал 42 очка и вплотную приблизился к ЦСКА, в активе которого 43 балла.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Широков - 8 (Коскиранта, Хафизуллин), 17:52 - 1:0. Плотников - 4 (п.в., Ковальчук, Дацюк), 59:59 - 2:0.
Вратари: Шестеркин - Сорокин (58:50 - 59:24, 59:50).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 28 (18+7+3) - 38 (10+14+14).
Судьи: Одиньш, Франо.
6 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Гаттузо зол!
Мясники пишут письмо турецкому хану.... с просьбой порешать вопросы с судейством!
22:37
foreverCSKAforever
Очередная победа ивановых от хоккея. Сборная Олежки кубкоканадского сегодня могла сыграть 5 на 2, а потом и 5 на 1, но армейцы не смогли забросить ответную шайбу. Несомненно питерцам помог хоккейный гений гл. тренера - специалиста по играм со сборной Канады в финалах ЧМ и полуфиналах КМ, где судейство почему-то одинаково для всех.
22:35
spetrov
Шутники, блин. :)
22:31
Док_
Так-то игру смотрел во Дворце, прям с 206-го сектору. Ну что сказать? С таким судейством СКА может и Кубок Мира выиграть. Тотальный матрасовый беспредел... Неужели им самим не стыдно за такие победы?
22:29
уникум
Как убивали Спартак-4 Куньлунь - Спартак 4-2))))))))))))))))))
22:28
kaduly
Нормальная была заруба,судейство нормальное.
22:24
spetrov
:))))
22:22
П_о_в_а_р
Скотти Пиппен Это судейство? Сначала Спартак в футболе убивают, теперь ЦСКА в хоккее. ГазПром - мечты сбываются... у СКА. ------------------------------------------ +200600
22:21
П_о_в_а_р
Спартаковцы никогда не шутят.
22:21
Ралпачан Фляйшманъ
кек шаха - супервратарь :D с ним конечно, скушным в плоффе весело будет)) даже к лучшему, что рекорды ставит, Олегу некуда будет деваться, кроме как ставить желудевого в рамку))))
22:21
Скотти Пиппен
Это судейство? Сначала Спартак в футболе убивают, теперь ЦСКА в хоккее. ГазПром - мечты сбываются... у СКА.
22:20
spetrov
LTZ, они так шутят. Один из них при этом ваш. :)
22:20
LTZ
spetrov, уже трое. А прошло то всего 15 минут. Ждемс.
22:19
П_о_в_а_р
Гаттузо зол! Валя Иванов что-то знал, решил свалить до этой игры. ----------------------- +100500
22:18
П_о_в_а_р
Просто безобразное судейство. Они ещё рады ТАКОЙ победе.(((
22:18
Гаттузо зол!
Валя Иванов что-то знал, решил свалить до этой игры.
22:17
spetrov
LTZ, а если не будет? :) Да даже если будет 1-2 человека - ну, каждый волен иметь свое мнение. Даже если оно ошибочно.
22:17
П_о_в_а_р
Судья убил ЦСКА.
22:15
LTZ
spetrov, через час всё будет. К бабке не ходи.
22:15
Ulan3
Особо за хоккеем не слежу. Кто там по судьям главный? Уволить нафиг - на всякий случай!
22:14
spetrov
LTZ, обрати внимание, никто здесь до сих пор этого не утверждал.
22:10
LTZ
Так. Тут всё ясно, недонастроились. То есть, засудили. Да, точно. Газпром всё купил.
22:09
Гаттузо зол!
Хорошо. Серия поражений наша в игре с ЦСКА прервалась.
22:04