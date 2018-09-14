08:44 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" расторгла контракт с Юнттилой

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"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Юлиусом Юнттилой. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Этот сезон был первый для 27-летнего хоккеиста в российском клубе, однако в регулярном чемпионате КХЛ он провел 5 матчей, в которых не набрал очков. Ранее он выступал за "Карпят" и "Лулео".

 

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