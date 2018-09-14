"Сибирь" расторгла контракт с Юнттилой

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Юлиусом Юнттилой. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Этот сезон был первый для 27-летнего хоккеиста в российском клубе, однако в регулярном чемпионате КХЛ он провел 5 матчей, в которых не набрал очков. Ранее он выступал за "Карпят" и "Лулео".
Хоккейный клуб "Сибирь" и нападающий Юлиус Юнттила расторгли контракт по обоюдному согласию. pic.twitter.com/JsZMqcB2jj– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 14 сентября 2018 г.