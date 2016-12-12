16:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" против введения овертайма "3 на 3" в этом сезоне

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Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский прокомментировал информацию "СЭ", согласно которой КХЛ с этого сезона введет овертаймы в формате "3 на 3" в матчах регулярного чемпионата. Это решение может быть принято на совещании представителей клубов КХЛ, которое состоится 14 декабря.

– Я об этом даже не слышал, – сказал Фастовский. – Но мне такой формат очень нравится. Я давно его предлагал. Больше вероятности того, что гол будет забит во время игры. Здесь ведь главная задача – минимизировать количество буллитов. Так что я за. Все-таки гол с игры, на мой взгляд, более справедлив, чем с пробития буллитов.

– Как отнесетесь к тому, если правила поменяют по ходу сезона?

– Вообще-то такие вещи, я считаю, неприемлемы. Поэтому, мне кажется, никаких особых изменений сейчас не должно произойти. В идеале было бы доиграть сезон так, как есть, а с нового сезона ввести формат овертаймов "3 на 3". Это было бы правильно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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