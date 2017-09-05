"Сибирь" прервала серию из трех поражений, обыграв "Витязь"

"Сибирь" на выезде одержала победу над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Отметим, что новосибирцы, обыграв подмосковную команду, прервали серию из трех поражений подряд.

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"Витязь" (Подольск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Бергстрем - 2, 19:57 - 0:1. Выглазов - 1 (Швец-Роговой, Мозик), 27:35 - 1:1. Закриссон - 2 (бол., Сигарев, Верещагин), 38:55 - 1:2.

Вратари: Тодыков (59:19) - Салак.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 19 (4+11+4) - 22 (11+9+2).

Судьи: Оскирко, Юдаков.

5 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".