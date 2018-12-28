"Сибирь" победила "Авангард" в домашнем матче

"Сибирь" обыграла "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающий Никита Михайлов, а также защитники Николай Демидов и Александр Логинов.

"Сибирь" занимает 10-е место на Востоке, имея в активе 36 очков. "Авангард" с 59 баллами располагается на 2-й строчке.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Авангард" (Омск) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Михайлов - 11 (бол., Демидов, Шаров), 39:40 - 1:0. Демидов - 6, 54:01 - 2:0. Логинов - 5 (п.в.), 58:52 - 3:0.

Вратари: Тэйлор - Налимов (57:34 - 58:52).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 19 (6+5+8) - 23 (3+5+15).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

28 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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