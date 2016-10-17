15:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" планирует усилить вратарскую линию после травмы Салака

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Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский заявил, что клуб будет искать замену травмированному вратарю Александру Салаку. Чешский игрок пропустит оставшуюся часть текущего сезона из-за травмы нижней части тела.

– Сможет ли Салак сыграть в этом сезоне? Официальная информация клуба исключает такой вариант, – цитирует ТАСС Фастовского. – Конечно, мы будем усиливать вратарскую линию.

Отметим, что основным голкипером команды на данный момент является Алексей Красиков. Из клуба ВХЛ "Ермак" вызван Павел Шегало.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3710619

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