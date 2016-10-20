"Сибирь" нанесла поражение ЦСКА в серии буллитов

"Сибирь" на своем льду нанесла поражение ЦСКА в серии буллитов – 3:2. Победный буллит на счету Артема Окулова. Отметим, что в этой игре произошла драка между Евгением Артюхиным из "Сибири" и Валерием Ничушкиным из ЦСКА.

Армейцы прервали свою трехматчевую победную серию, а "Сибирь" прервала серию из трех поражений кряду.

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"Сибирь" (Новосибирская область) – ЦСКА – 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Окулов – 5 (бол., Шумаков, Наумов), 24:41 – 1:0. Ничушкин – 4 (бол., Муршак), 27:53 – 1:1. Шумаков – 10 (бол., Санников, Окулов), 30:35 – 2:1. Петров – 8 (Кугрышев, Киселевич), 41:32 – 2:2.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Красиков – Сорокин.

Штраф: 11 – 21.

Броски: 15 (6+5+4+0) – 48 (14+16+15+3).

Судьи: Конц, Овчинников.

20 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".