Шипачев вернулся в СКА

Нападающий Вадим Шипачев заключил контракт со СКА, информирует Твиттер армейцев из Санкт-Петербурга.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. Напомним, форвард выступал за СКА с 2013 по 2017 год.
На этой неделе Шипачев расторг контракт с "Вегасом". Форвард перебрался в " Голден Найтс" весной 2017 года, подписав соглашение на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.
Нападающий уже тренировался на базе СКА. При этом петербуржцы отмечали, что Шипачев занимается по индивидуальной программе.
ХК СКА продолжает реализацию стратегии по возвращению отечественных игроков в Россию. Вадим Шипачев возвращается в СКА!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 ноября 2017 г.
Подробности – скоро на наших официальных ресурсах. pic.twitter.com/ARkwG9qiPn
морпех
Бней Иегуда Два непризнанных гения, вместе с внучком Тихоновым.)) Имха, можно будет на ближайшем ЧМ вновь самоутвердиться на очередной Дании.)) 13:17/////Ну если его ещё и на ЧМ возьмут......
13:21
Бней Иегуда
Два непризнанных гения, вместе с внучком Тихоновым.)) Имха, можно будет на ближайшем ЧМ вновь самоутвердиться на очередной Дании.))
13:17
Джон....Сильвер
клоунада
13:17
морпех
Вот честно,очень жаль что такой...игрок станет обладателем КГ в этом сезоне...
13:10
морпех
Я конечно понимаю,в смысле "профессиональный"у нас спорта,конечно,нет...и даже если он больше никогда такого себе не позволит...он не перестанет быть (and0508..13:03..)...хотя для СКА ...!))))
13:08
морпех
Да даже если больше такого гнилого поступка не допустит...это никак не оправдает его!Хотя...для СКА....!!)))
13:05
морпех
Помощник Президента Перестаньте. Хороший игрок. 12:58////Ну да...Заявили против ЦСКА в полуфинале КГ а он пошёл в автоматы играть в подвал стадиона!
13:03
морпех
Niсk сомнительное усиление 12:48/////Усиление?
13:02
-S_P_A_R_T_A_K-
Куда же еще, только СКА
12:59
Помощник Президента
Перестаньте. Хороший игрок.
12:58
морпех
да ладно!!!и почему я не удивлён??взять такого(!!!) игрока,который наплевал на карьеру,на товарищей,на болельщиков,на деньги,на контракт!!!! мог только СКА!
12:52
Niсk
сомнительное усиление
12:48