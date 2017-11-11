12:45 | Хоккей — КХЛ

Шипачев вернулся в СКА

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Нападающий Вадим Шипачев заключил контракт со СКА, информирует Твиттер армейцев из Санкт-Петербурга.

 
Вадим ШИПАЧЕВ (слева).Шипачев - в СКА. Проигравших нет

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. Напомним, форвард выступал за СКА с 2013 по 2017 год.

На этой неделе Шипачев расторг контракт с "Вегасом". Форвард перебрался в " Голден Найтс" весной 2017 года, подписав соглашение на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

Нападающий уже тренировался на базе СКА. При этом петербуржцы отмечали, что Шипачев занимается по индивидуальной программе.

Мыльная опера "Шипачев в Городе грехов". Она закончилась!

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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морпех

Бней Иегуда Два непризнанных гения, вместе с внучком Тихоновым.)) Имха, можно будет на ближайшем ЧМ вновь самоутвердиться на очередной Дании.)) 13:17/////Ну если его ещё и на ЧМ возьмут......

13:21

Бней Иегуда

Два непризнанных гения, вместе с внучком Тихоновым.)) Имха, можно будет на ближайшем ЧМ вновь самоутвердиться на очередной Дании.))

13:17

Джон....Сильвер

клоунада

13:17

морпех

Вот честно,очень жаль что такой...игрок станет обладателем КГ в этом сезоне...

13:10

морпех

Я конечно понимаю,в смысле "профессиональный"у нас спорта,конечно,нет...и даже если он больше никогда такого себе не позволит...он не перестанет быть (and0508..13:03..)...хотя для СКА ...!))))

13:08

морпех

Да даже если больше такого гнилого поступка не допустит...это никак не оправдает его!Хотя...для СКА....!!)))

13:05

морпех

Помощник Президента Перестаньте. Хороший игрок. 12:58////Ну да...Заявили против ЦСКА в полуфинале КГ а он пошёл в автоматы играть в подвал стадиона!

13:03

морпех

Niсk сомнительное усиление 12:48/////Усиление?

13:02

-S_P_A_R_T_A_K-

Куда же еще, только СКА

12:59

Помощник Президента

Перестаньте. Хороший игрок.

12:58

морпех

да ладно!!!и почему я не удивлён??взять такого(!!!) игрока,который наплевал на карьеру,на товарищей,на болельщиков,на деньги,на контракт!!!! мог только СКА!

12:52

Niсk

сомнительное усиление

12:48