Шипачев вернулся в СКА

Нападающий Вадим Шипачев заключил контракт со СКА, информирует Твиттер армейцев из Санкт-Петербурга.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. Напомним, форвард выступал за СКА с 2013 по 2017 год.

На этой неделе Шипачев расторг контракт с "Вегасом". Форвард перебрался в " Голден Найтс" весной 2017 года, подписав соглашение на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

Нападающий уже тренировался на базе СКА. При этом петербуржцы отмечали, что Шипачев занимается по индивидуальной программе.

ХК СКА продолжает реализацию стратегии по возвращению отечественных игроков в Россию. Вадим Шипачев возвращается в СКА!

Подробности – скоро на наших официальных ресурсах. pic.twitter.com/ARkwG9qiPn – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 ноября 2017 г.

Мыльная опера "Шипачев в Городе грехов". Она закончилась!