Шипачев подписал двухлетний контракт с московским "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с Вадимом Шипачевым. Соглашение с форвардом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Шипачев поиграл в НХЛ и КХЛ. За океаном он провел три матча в составе "Вегаса", забросив одну шайбу. Затем вернулся в СКА, где отыграл 36 матчей, набрав 36 (13+23) очков.