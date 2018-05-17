Шипачев подписал двухлетний контракт с московским "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с Вадимом Шипачевым. Соглашение с форвардом рассчитано на два года.
В прошлом сезоне Шипачев поиграл в НХЛ и КХЛ. За океаном он провел три матча в составе "Вегаса", забросив одну шайбу. Затем вернулся в СКА, где отыграл 36 матчей, набрав 36 (13+23) очков.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/58551-vadim_shipachev_v__moskovskom___dinamo__
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foreverCSKAforever
Всё мечется туда-сюда симулянт.
12:59
afino61
чего ж тут неожиданного.приходят индрашис , 2 финна (1 из которых крутой деф) , афиноген , кагарлицкий. это уже нормальное усиление. вадег ,конечно , ни разу не Динамовский игрок , но если даже анисин у нас феерил (хоть и недолго) то и вадег сможет.
12:53
+-=0
неожиданно, у Динамо появились деньги...
12:37