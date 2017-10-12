Шайбы Кручинина и Бэйлена принесли "Трактору" победу над "Витязем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" одержал победу над "Витязем" - 2:1.

Единственную шайбу в составе подольцев забросил Никита Выглазов. В составе челябинцев голы забили Алексей Кручинин и Ник Бэйлен.

Отметим, что данное поражение стало для "Витязя" третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Витязь" (Подольск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Выглазов - 3 (бол., Горак, Семин), 16:44 - 0:1. Кручинин - 3 (бол., Якуценя, Кольцов), 37:59 - 1:1. Бэйлен - 3 (Щехура), 41:13 - 2:1.

Вратари: Францоуз - Бирюков (59:21 - 59:48).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 34 (5+16+13) - 24 (8+7+9).

Судьи: Акузовский, Бондарь.

12 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Турнирная таблица здесь