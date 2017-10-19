Шайба Стоа принесла "Спартаку" волевую победу над "Авангардом"

"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над "Авангардом" (3:2).

После первого периода гости вели со счетом 2:0. Победу московской команде за 20 секунд до конца встречи принес оформивший дубль Райан Стоа. Красно-белые прервали 5-матчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Авангард" (Омск) - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Медведев - 4 (Пережогин), 5:42 - 0:1. Эверберг - 5 (Анелев, Стась), 14:15 - 0:2. Мирнов - 5 (Провольнев, Юдин), 26:34 - 1:2. Стоа - 6 (бол., Максвелл, Радил), 37:42 - 2:2. Стоа - 7 (бол., Осипов, Максвелл), 59:40 - 3:2.

Вратари: Свенссон - Фурх (13:27 - 14:15, 59:50).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 37 (8+13+16) - 33 (17+8+8).

Судьи: Васильев, Ержабек.

19 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.