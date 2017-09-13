Шайба Мосалева принесла "Локомотиву" победу над "Магниткой"

"Локомотив" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в оверайтме победил магнитогорский "Металлург". Решающую шайбу забросил Денис Мосалев. Ярославцы прервали четырехматчевую победную серию "Магнитки".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Филиппи – 3 (бол., Денисов, Шос), 10:55 – 0:1. Осипов – 1 (Коршков, Полунин), 18:37 – 1:1. Казионов – 1, 30:35 – 1:2. Кадейкин – 2 (Контиола), 31:32 – 2:2. Мосалев – 2 (Козун, Накладал), 64:18 – 3:2.

Вратари: Мурыгин – Кошечкин.

Штраф: 33 – 8.

Броски: 44 (14+16+11+3) – 37 (16+8+9+4).

Судьи: Раводин, Соин.

13 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".