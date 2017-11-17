Шамил Хуснутдинов: "У Билялетдинова есть желание продолжать работать с "Ак Барсом"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов после заседания Правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отметил, что главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов может отработать свой двухлетний контракт до конца. Нынешнее соглашение с 62-летним специалистом рассчитано на 2 года.

- Зинэтула Билялетдинов остается в клубе?

- У него двухлетний контракт. В начале сезона просто были некоторые заминки с его подписанием.

- Доработает до конца?

- Все будет зависеть от него. Пока я вижу, что у него есть желание продолжать работать. (Евгений БЕЛОУСОВ)