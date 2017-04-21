Шамил Хуснутдинов: "Ткачев? Уверен, что он останется в "Ак Барсе"

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов заявил, что летом клуб постарается сделать несколько точечных усилений, чтобы сделать две ударные тройки. Также руководитель назвал фамилии игроков, которые точно покинут клуб.

– Хотим, чтобы у нас были как минимум две ударные тройки, которые могут решать задачи, – цитирует "Бизнес Online" Хуснутдинова. – Хотим сохранить костяк команды и сделать два-три точечных усиления. Точно уходят Денис Хлыстов, Стефан Эллиотт, Станислав Галимов. Мы решили сделать ставку на татарстанскую вратарскую линию. По остальным не готов говорить, многие переговоры еще идут. Ткачев? Уверен, что он останется. Владимир – парень с головой. Он сможет поехать в НХЛ, когда захочет.