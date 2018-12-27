"Северсталь" разорвала контракт с Сергеем Лапиным

Череповецкая "Северсталь" расторгла рабочее соглашение с 22-летним нападающим Сергеем Лапиным, сообщает официальный сайт команды.

В текущем сезоне Лапин принял участие в 20 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафного времени. Игрок защищал цвета "Северстали" на протяжении последних трех сезонов.

В последние два месяца череповчане проводят масштабную перестройку команды - за этот срок ее состав покинуло порядка двух десятков хоккеистов.