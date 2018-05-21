"Северсталь" проведет предсезонные сборы в Финляндии, Игоре и Череповце

"Северсталь" в рамках подготовки к сезону-2018/19 проведет тренировочные сборы в российских Игоре и Череповце, а также финском спортивном центре Паюлахти, информирует официальный сайт клуба.

Первый сбор пройдет в Череповец с 9 по 13 июля. Там игроки также пройдут медицинское обследование. После этого хоккеисты отправятся в Игору из Ленинградской области на сбор, который продлится с 15 по 29 июля.

Также череповецкий клуб проведет сбор с 2 по 10 августа в учебно-тренировочном центре в Паюлахти (Финляндия), после чего отправится на подготовку к сезону в Череповец, с 14 по 22 августа.

Также "Северсталь" примет участие в турнире имени Николая Георгиевича Пучкова, который состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 28 августа.