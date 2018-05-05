11:06 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" попрощалась с Гудачеком и еще тремя игроками


"Северсталь" поблагодарила форварда Евгения Монса, голкипера Юлия Гудачека, нападающего Павла Чернова и защитника Александра Евсеенкова, которые покинули команду после сезона-2017/18. Удачи ребятам клуб пожелал в своем официальном Твиттере.

"От всей души благодарим Юлиуса Гудачева, Александра Евсеенкова, Павла Чернова и Евгения Монса за игры, работу и подаренные эмоции в желто-черных цветах. Желаем ребятам удачи в продолжении карьеры, и без травм", – говорится в Твиттере "Северстали".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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