"Северсталь" попрощалась с Гудачеком и еще тремя игроками

"Северсталь" поблагодарила форварда Евгения Монса, голкипера Юлия Гудачека, нападающего Павла Чернова и защитника Александра Евсеенкова, которые покинули команду после сезона-2017/18. Удачи ребятам клуб пожелал в своем официальном Твиттере.

"От всей души благодарим Юлиуса Гудачева, Александра Евсеенкова, Павла Чернова и Евгения Монса за игры, работу и подаренные эмоции в желто-черных цветах. Желаем ребятам удачи в продолжении карьеры, и без травм", – говорится в Твиттере "Северстали".