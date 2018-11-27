"Северсталь" поместила Куляша и Бумагина в список отказов

Череповецкая "Северсталь" отправила защитника Дениса Куляша и форварда Александра Бумагина в список отказов, сообщает официальный сайт клуба. В течение ближайших 24 часов их может забрать любой клуб КХЛ. Если этого не произойдет, оба игрока отправятся в фарм-клуб команды.

В текущем сезоне 35-летний Куляш, некогда выступавший за сборную России, провел 24 матча, набрав в них 6 (2+4) очков за результативность при показателе полезности "-3". Бумагин сыграл в 20 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых он забросил одну шайбу и отдал две результативных передачи при идентичном показателе полезности.