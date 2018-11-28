10:46 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" подтвердила назначение Андрея Разина

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"Северсталь" подтвердила, что Андрей Разин назначен главным тренером команды, как и сообщал "СЭ". 45-летний специалист сменит на посту Александра Гулявцева, отправленного в отставку 12 ноября.

Также сообщается, что Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе "Северстали".

Гулявцев возглавлял череповецкую команду с 2016 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.

Тренерскую карьеру в профессиональных клубах Разин начал в 2012 году с команды ВХЛ - саратовского "Кристалла". Затем работал в "Ижстали" (ВХЛ), "Автомобилисте", "Югре" и "Адмирале".

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