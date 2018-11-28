"Северсталь" подтвердила назначение Андрея Разина

"Северсталь" подтвердила, что Андрей Разин назначен главным тренером команды, как и сообщал "СЭ". 45-летний специалист сменит на посту Александра Гулявцева, отправленного в отставку 12 ноября.

Также сообщается, что Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе "Северстали".

Гулявцев возглавлял череповецкую команду с 2016 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Торгаев.

Тренерскую карьеру в профессиональных клубах Разин начал в 2012 году с команды ВХЛ - саратовского "Кристалла". Затем работал в "Ижстали" (ВХЛ), "Автомобилисте", "Югре" и "Адмирале".

Андрей Разин возглавил "Северсталь".



Ранее Андрей Владимирович руководил саратовским "Кристаллом" и ижевской "Ижсталью", выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ: "Автомобилисте", "Югре" и "Адмирале". pic.twitter.com/Vm8M87TmlN – HC Severstal (@severstalclub) 28 ноября 2018 г.

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