"Северсталь" побила свой рекорд посещаемости домашних матчей за пять лет

"Северсталь" на своем официальном сайте опубликовала данные по посещаемости домашних матчей команды в этом сезоне. Средняя посещаемость составила 3773 человека. Этот показатель стал лучшим за последние пять лет.

Отмечается, что за 10 лет выступления в КХЛ команда лишь дважды показывала цифры лучше этого сезона. Средняя заполняемость арены составила 67,58 процента, что также является лучшим показателем за пять лет и третьим за последние десять.

Ранее сообщалось, что руководство лиги планирует исключить из числа участников чемпионата три клуба.