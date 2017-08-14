Сергей Зубов: "Я готов был продолжать работать в СКА"

Бывший тренер СКА Сергей Зубов в интервью "СЭ" отметил, что был не против остаться в СКА после сезона-2015/16. Наставник принял решение отдохнуть и уехал за океан. Спустя год он вернулся в Россию в качестве тренера "Сочи".

– Почему вы выбрали "Сочи"? У вас же были предложения от "Авангарда" и от "Автомобилиста".

– Честно признаюсь: Омск меня немножко испугал. Наверное, СКА и "Авангард" были сопоставимы. И по составу, и по амбициям. И я решил, что пока еще рано.

– В СКА не выдерживали давления?

– Нет, почему? Я готов был остаться в СКА. Когда знаешь ребят, знаешь коллектив, не надо ничего строить – это проще. Но… Решил взять паузу.

– В "Сент-Луисе".

– Да, работал в "Блюз". Так же, как и в первый мой отъезд. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Александра Зубова