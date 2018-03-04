Сергей Зубов: "Третий матч серии – самый важный для "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Йокерита" (2:7) во втором матче серии плей-офф отметил, что команде пришлось нелегко из-за долгой выездной серии. Напомним, что счет в серии равный, 1-1.

– Четвертая игра за 6 дней нашего выезда... Конечно, немного тяжеловато нам пришлось, – цитирует сайт "Сочи" Зубова. – Много эмоций отдали вчера. Будем готовиться к игре номер 3. На данный момент для нас это самая важная игра.