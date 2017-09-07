Сергей Зубов: "Сочи" в третьем периоде не хватило силенок"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (2:4) отметил, что соперник одержал победу за счет лучшей физической готовности. По словам наставника, к игрокам у него нет претензий.

– Во-первых, хочется поздравить соперника с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Зубова. - Они сегодня отыграли хорошую игру, где-то перетерпели нас. Нам в третьем периоде, конечно, не хватило силенок. Хочется отметить нашего вратаря, он держал нас в игре до третьего периода. Многие ребята играли до конца, боролись до конца, это также нас радует. У нас есть четыре дня без игр, и мы поработаем над теми компонентами, которые нам должны приносить больше возможностей для взятия ворот.