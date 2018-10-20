Сергей Зубов: "Сочи" и одному очку рад в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от ЦСКА​ в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2 Б) отметил, что рад и одному очку.

– Сидели в засаде, ждали, что нам покажет соперник, и соперник нам позволил вернуться в игру, создавать моменты, но не получилось у нас полноценные два очка, - цитирует пресс-служба клуба Зубова. - Что есть, то есть, мы и одному очку рады.

– Было похоже, что драка во втором периоде стала переломным моментом. Вам так не показалось?

– Не скажу, что это был перелом. То, что эмоции выплескиваются после таких эпизодов – это всегда происходит. То ли это драка, то ли это силовой прием. Да, мы где-то взвинтили темп, но я не скажу, что мы переломили ход встречи.