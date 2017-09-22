Сергей Зубов: "Это одна из побед, где каждый чем-то пожертвовал"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы над "Автомобилистом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что рад возвращению вратаря Константина Барулина. Он также добавил, что во встрече каждый чем-то пожертвовал ради победы.

– Наверное, сразу отмечу игру нашего вратаря. Он действительно вернулся, мы этому очень рады, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Зубова. – Вся команда сегодня чем-то жертвовала. Сегодня победить в хоккее непросто. И это одна из побед, где каждый чем-то пожертвовал. Отличное меньшинство, выстояли 3 на 5. Думаю, что это предопределило исход матча.

