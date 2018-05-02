Сергей Терещенко: "Хочу выиграть Кубок Гагарина вместе с "Салаватом"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Сергей Терещенко сказал, что практически сразу принял предложение "Салавата Юлаева". 1 мая 26-летний защитник подписал двухлетний контракт с уфимцами.

– Когда поступило предложение из Уфы, я особо долго не думал, заключил контракт можно сказать сразу, – цитирует Терещенко пресс-служба "Салавата Юлаева". – Знаю, что в Уфе всегда играется очень приятно, тут хорошая атмосфера, которую создают болельщики на трибунах.

– Что можете сказать об Уфе? Вам знаком город?

– По самому городу я особо не гулял, хотя много раз бывал в Уфе. Но, думаю, наверстаю упущенное.

– Какие ожидания перед предстоящим сезоном?

– Для меня только одна цель – это победа, иначе, зачем играть весь сезон? Хочется и третий раз выиграть Кубок Гагарина вместе с Уфой.