Сергей Широков: "Нам будет легче, если перестанут спрашивать о победной серии"

Нападающий СКА Сергей Широков после первого поражения в сезоне от "Сочи" (2:3) подчеркнул, что армейцы будут готовиться к следующей игре. По его словам, команде необходимо отдохнуть и перевести дух.



- Какие эмоции сейчас в раздевалке?

- Никаких. Готовимся к следующей игре. Впереди тяжелые домашние матчи. Сейчас нужно отдохнуть, перевести дух и завтра тренироваться дальше.

- Откуда черпали мотивацию в конце победной серии?

- В последних играх было уже тяжеловато. Все вокруг говорили о серии, когда и кто нас обыграет... Нам просто нужно фокусироваться на своей игре. К сожалению, сегодня не получились первые два периода - у них здорово сыграл вратарь, мы допускали много ошибок, потерь, мало лезли на ворота. В третьем периоде заиграли по-другому, сравняли. К сожалению, не удалось выиграть, хотя моменты были. Все молодцы были в третьем периоде - старались, бились.

- Сейчас станет легче психологически?

- Конечно! Вы перестанете постоянно задавать эти вопросы. Мы больше будем концентрироваться на нашей игре и будем работать на сто процентов.

- Было ощущение, что в третьем периоде вы хотели себя испытать...

- Испытывать точно не хотели. Так сложилась игра. "Сочи" действовал очень организованно и грамотно. Повторю: был хорош их вратарь. Это хоккей - они заработали два очка, а мы - одно. Готовимся к следующим матчам. (Сергей ЯРЕМЕНКО)