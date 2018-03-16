Сергей Широков: "Локомотив" ничем не удивил СКА"

Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (4:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет результативную передачу.

– Пауза в восемь дней – главное, что помогло сегодня победить?

– Они ведь тоже отдыхали. Мы разбирали их игру, выполняли задание на матч, и у нас это получилось.

– Чем-то удивил соперник?

– Ничем не удивил. Знали, как "Локомотив" будет играть. Завтра, наверное, что-то поменяется. Нам сказали играть агрессивнее у ворот, мы это и делали.

– Много стычек сегодня было.

– Плей-офф, контактная игра. Никто не хочет проигрывать, борьба на каждом участке. Надо забыть сегодняшний матч и готовиться к завтрашнему. (Игорь ЕРОНКО)