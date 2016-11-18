Сергей Орешкин: "Претензий по матчу с "Локомотивом" ни к кому нет"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (0:2) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отдал должное ярославской команде.

– "Локомотив" с победой, – приводит официальный сайт "Локо" слова Орешкина. – Хорошая игра, вся в борьбе. Где-то нам не повезло, не забили, а так много проигранных единоборств, стыков, нейтральных шайб. Ближе к концу немного подсели, хотели последние силы вытащить из себя, ребята старались, ни к кому нет претензий.