Сергей Орешкин: "Первый период в Риге был хороший, а дальше все провальное"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после матча регулярного чемпионата КХЛ рижским "Динамо" (4:2) выразил удовлетворение результатом встречи. При этом он отметил, что второй и третий периоды команда провалила.

– Хочу поздравить ребят с победой! – приводит официальный сайт московского клуба слова Орешкина. – Также поздравляю наших болельщиков, я видел их на трибунах, им тоже огромное спасибо за поддержку. Ну а так, я в принципе доволен только результатом. Первый период хороший, а дальше все провальное. Видно, что хотели сыграть поумнее, но в данной ситуации это не получилось, можно было только через работу дойти до разумного завершения. В результате и в меньшинстве пропустили, и в равных составах. Но это хоккей, и тот не ошибается, кто ничего не делает. Будем двигаться дальше, будем работать. Спасибо!