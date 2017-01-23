17:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Мозякин: "НХЛ? Сейчас уже поздно куда-то ехать"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, отвечая на вопросы болельщиков на сайте КХЛ, подчеркнул, что не думает о переходе в НХЛ. Форвард всю карьеру провел в России - в ЦСКА, "Атланте", а в "Магнитке" играет с 2011 года.

- Поехали бы в НХЛ, если бы предложили интересный контракт?

- Сейчас уже поздно, наверное, куда-то ехать. Хотя не знаю. Если бы было что-то интересное… Подумать можно.

- Поступало ли вам предложение контракта от СКА, и есть ли у вас желание играть за команду из Санкт-Петербурга?

- Повторюсь еще раз – у меня еще год контракта в Магнитогорске (улыбается). И какие-то обсуждения не имеют смысла.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/23/336888.html

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