Сергей Гимаев: "Ковалев в команде мастеров присядет на трибуну, если поступит, как в матче с дивизионом Тарасова"

Тренер дивизиона Боброва Сергей Гимаев остался доволен игрой команды на Матче звезд со сборной дивизиона Тарасова (6:2). По его словам, не стоит превращать это поражение в трагедию.

- Ребята получили удовольствие, - сказал Гимаев. - Мы с Олегом Знарком остались довольны. Кто-то должен был выиграть, и поражение не стоит превращать в трагедию.

- Что вы объясняли молодому Антону Ковалеву?

- Он не сменился после 2,5 минут на льду, не побежал на смену, и мы пропустили шайбу в важный момент. Все ему высказал. Когда попадет в команду мастеров и так сделает, то присядет на трибуну на матчей семь-восемь. Ну, Ковалев - хороший парень, надеюсь, закрепится в основе "Авангарда". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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