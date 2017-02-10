Сергей Федоров: "ЦСКА будет доволен, если поднимет над головой трофей регулярки"

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров подчеркнул, что на данный момент команда готовится к плей-офф КХЛ. По его словам, армейцы будут стремиться к тому, чтобы завоевать чемпионство по итогам регулярного чемпионата.

- Мы сейчас работаем над физическими качествами игроков, над выносливостью, - начал Федоров. - Будем довольны, если поднимем трофей над головой. А сейчас идет рабочий процесс. Он очень сложный для некоторых хоккеистов, потому что не все сталкивались с такими нагрузками. Много чего интересного происходит. Ребята держат удар, стараются, им тяжело, но они пытаются показать свои лучшие качества, даже будучи очень уставшими.

- Принципиально ли занять первое место в регулярке?

- Когда осталось три игры, о принципиальности говорить не стоит, но мы точно будем стремиться к этому. Если отработаем этот отрезок правильно и выиграем три оставшихся матча, можно будет сказать, что мы сделали все, что могли в регулярке. А дальше, если соперник нам поможет, то будет какой-то результат. Мы готовимся к первому раунду плей-офф, там легких соперников не бывает.

Неважно, выше ты в таблице или ниже. Это другая игра, другой подход к игре. Каждая ошибка на вес золота. Мы хотели бы совместить эти моменты. Самое главное - в последних трех матчах регулярного чемпионата показать ту игру, в которую будем играть в плей-офф. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)