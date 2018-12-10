Сегодня в Москве откроют памятник Анатолию Тарасову

Сегодня в 15.00 часов в Москве, по адресу: Ленинградский проспект, д. 39, с. 41, на площадке перед Ледовым дворцом спорта ЦСКА состоится открытие памятника заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову, сообщает официальная группа ХК ЦСКА Вконтакте. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения.

Идея создания памятника принадлежит заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Автор скульптурной композиции – народный художник России, действительный член Российской Академии художеств, профессор Международной Академии архитектуры Георгий Франгулян.

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