СДК наказал денежными штрафами Росандича и Коскиранту

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел два эпизода матча регулярного чемпионата КХЛ СКА - "Слован" (6:1), состоявшегося 25 октября, сообщает официальный сайт КХЛ. Согласно решениям СДК, увеличению штрафного времени и денежным штрафам подверглись защитник "Слована" Мислав Росандич и нападающий СКА Ярно Коскиранта.

Соответствующие эпизоды, повлекшие наказание игроков малым штрафом, сопровождаются приложением видеоматериалов и новыми трактовками правил.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на защитника ХК "Слован" Мислава Росандича (№44) наказание по Правилу 539 а (Подножка) – Малый штраф (2 мин.) на наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК СКА Ярно Коскиранту (№4) наказание по Правилу 539 а (Подножка) – Малый штраф (2 мин.) на наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

