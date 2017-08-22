Сандис Озолиньш: "Динамо" недостаточно четко сыграло в третьем периоде"

Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:1) поздравил омичей с победой. Он отметил, что команда чувствовала себя скованно.

– Тренера и его команду с победой. Для нас первый период нового сезона сложился так, потому что, наверное. Взяли на себя слишком много ответственности. Хотели все сделать правильно и были поэтому немного скованными. Но во втором уже вышли и играли так, как мы хотим играть. И вышли вперед. Но три гола, пропущенные за три минуты не дали нам шансов выиграть.

– В третьем периоде "Авангард" так добавил или "Динамо" все-таки сбавило обороты?

– У нас было три удаления. Но и конечно мы знали, что "Авангард" будет играть агрессивно, идти вперед. И мы не смогли справиться, четко сыграть в тех моментах. Были эпизоды, когда мы должны были сыграть по-другому.

– Одна из шайб была заброшена после нарушения на Галимове. Можно ли было обойтись без удаления в том эпизоде?

– Я не видел повтор, поэтому не могу сейчас комментировать. Это было бы некорректно, если я комментировал бы, основываясь лишь на том, что видел со скамейки.

– Как состояние Редлихса?

– Сломана челюсть. Он молодец, бросился под шайбу. Но получилось неудачно. Он едет в Ригу. (Анна ЛЕВЧЕНКО)