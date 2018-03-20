Сами Леписто: "ЦСКА показывает едва ли не лучший хоккей в КХЛ"

Нападающий "Йокерита" Сами Леписто отметил, что в первых двух матчах серии против ЦСКА его команда ленилась. Форвард также добавил, что армейцы показывают едва ли не лучший хоккей в КХЛ.

– Мы должны одержать две победы в двух домашних матчах, – цитирует Ilta-Sanomat Леписто. – Мы должны играть более смело и расслабленно. В первых двух играх мы немного ленились. ЦСКА очень хорош, даже лучше, чем в прошлом сезоне. Армейцы показывают едва ли не лучший хоккей, какой доводилось мне видеть в КХЛ.

Напомним, что четвертый матч в серии начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.