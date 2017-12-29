"Салават Юлаев" за секунду до конца овертайма добыл победу над "Югрой"

"Салават Юлаев" одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" – 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил форвард Линус Умарк за секунду до конца овертайма.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Бурдасов - 12 (бол., Умарк, Ларсен), 10:22 - 0:1. Майоров - 4, 13:17 - 1:1. Зубов - 3 (Макаров), 21:33 - 1:2. Королев - 10 (Комаристый, Бурстрем), 23:15 - 2:2. Лисин - 10 (Панин, Зубов), 43:25 - 2:3. Виклунд - 5 (бол., Савинайнен), 58:04 - 3:3. Умарк - 13, 64:59 - 3:4.

Вратари: Проскуряков - Кареев.

Штраф: 18 - 10.

Броски: 31 (5+12+14+0) - 27 (7+11+7+2).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

29 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".​