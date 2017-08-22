"Салават Юлаев" переиграл "Адмирал"

"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл "Адмирал". Стоит отметить, что уфимцы проигрывали после первого периода с минимальным счетом.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Горшков - 1 (Саюстов, Краснослободцев), 4:11 - 0:1. Коротков - 1 (Майоров), 28:56 - 1:1. Солодухин - 1, 45:47 - 2:1. Ларсен - 1 (бол., Арзамасцев), 55:16 - 3:1.

Вратари: Скривенс - Бобков.

Штраф: 4 - 27.

Броски: 21 (6+5+10) - 36 (10+14+12).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

22 августа. Уфа. "Уфа Арена".