"Салават" прервал четырехматчевую победную серию "Торпедо"

"Салават Юлаев" дома обыграл "Торпедо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал форвард уфимцев Антон Бурдасов.

Для "Торпедо" это поражение стало первым в сезоне, до этого нижегородцы выиграли четыре встречи. "Салават" одержал четвертую победу в пяти играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:3 (0:0, 3:0, 1:3)

Голы: Солодухин – 1 (Жарков, Кемппайнен), 23:00 – 1:0. Солодухин – 2 (Гареев, Кадейкин), 34:39 – 2:0. Кугрышев – 3 (Ткачев, Основин), 35:40 – 3:0. Сергиенко – 2 (Ильин, Марковин), 43:30 – 3:1. Бурдасов – 5 (Осипов, Хохряков), 44:44 – 4:1. Галузин – 4 (Паршин, Хольм), 49:12 – 4:2. Кейлоф – 4 (бол., Миле, Хольм), 58:41 – 4:3.

Вратари: Кареев – Галимов (56:46 – 58:41, 59:07).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 33 (13+14+6) – 38 (11+10+17).

Судьи: Гофман, Морозов.

12 сентября. Уфа. "Уфа-Арена".