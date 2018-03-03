Салак и Санников покинут "Сибирь"

Как стало известно "СЭ", чешский вратарь Александр Салак и нападающий Степан Санников покинут "Сибирь". Чех провел в команде три с половиной сезона, россиянин – десять лет.

В настоящее время с 27-летним Санниковым, бронзовым призером ЧМ-2016, ведут переговоры два клуба Восточной конференции.

В этом сезоне 31-летний Салак провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 16 побед при проценте отраженных бросков 91,6. Санников набрал 26 (10+16) очков в 50 встречах регулярного чемпионата КХЛ.