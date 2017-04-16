Роман Ротенберг: "С уважением относимся к Дворковичу, но нужно опираться на мнение профессионалов"

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг после победы в пятом матче финала Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (5:3) заявил, что уважает вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, но нужно опираться на мнение профессионалов, разбирающихся в хоккее. Напомним, что благодаря этой победе армейцы завоевали Кубок Гагарина.

– Мы к этому были готовы, к таким разными ситуациям, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Было много разных историй, мы проходили. Все-таки опыт у нас был в 2015 году, опыт плей-офф, где мы то же самое проходили. Мы с большим уважением относимся к Аркадию Дворковичу, и это его личное мнение, но есть мнение профессионалов. Например, мнение Рене Фазеля. Надо больше опираться на мнение профессионалов, которые разбираются.

Сегодня команда проигрывала со счетом 2:0, но смогла добавить за счет той огромной работы, которая была проделана за этот сезон. Все не рассказать, какая работа была проделана. Главное, что настоящая команда. Вместе проигрывали и побеждали. Надо отдать должное нашим соперникам – "Динамо" и "Локомотиву", которые нас подготовили к финалу, потому что играли очень здорово. И даже в некоторых матчах переигрывали СКА по игре. Это был сложный плей-офф.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА