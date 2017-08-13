Роман Любимов: "В ЦСКА вернулся как домой"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов рассказал о том, что после возвращения в команду сел на свое привычное место в раздевалке. Он также добавил, что в новом сезоне армейцы должны быть настроены на серьезную борьбу и не сдаваться.

– Все еще чувствуете себя новичком команды? - вопрос Любимову.

– Майку надел, значит все (смеется). А вообще есть чувство, что вернулся домой. Пришел в раздевалку, а там табличка на моем месте, где я сидел. Ребята, персонал, почти никаких изменений. С остальными ребятами были знакомы по сборной или играли где-то вместе.

– Сели в раздевалку на свое привычное место?

– Ну там же моя табличка. Положил вещи и все.

– На что может претендовать ЦСКА в этом сезоне?

– У нас есть цели и задачи. Мы должны быть настроены на серьезную борьбу и не сдаваться.

– 11 новичков – не много?

– А сколько еще старичков. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что 25-летний Любимов выступал за армейцев с 2011 по 2016 год, однако в прошлом сезоне он перешел в "Филадельфию". Летом этого года спортсмен вернулся в Россию.