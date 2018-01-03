Роберт Карпентер: "Количество удалений лишило "Куньлунь" надежды отыграться"

Исполняющий обязанности главного тренера "Куньлуня" Роберт Карпентер остался доволен действиями своей команды во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (0:4). Наставник китайской команды посетовал на то, что удаления в третьей части игры (14 минут штрафного времени против нуля у соперника. - Прим. "СЭ") лишили его подопечных надежды отыграться.

- Мы начали неплохо, но пара индивидуальных ошибок стоила нам двух голов в первом периоде, а второй мы провели, я считаю, здорово, в целом держали игру под контролем, но все равно этот период мы тоже проиграли, - цитирует официальный сайт "Авангарда" Карпентера. - В третьем большое количество удалений лишило нас надежды отыграться.