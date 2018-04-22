Роб Клинкхаммер: "Мне важно выиграть Кубок Гагарина, а в каком городе - неважно"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер заявил, что для него не имеет значения, в каком городе завоевать Кубок Гагарина. В воскресенье пройдет пятая игра финальной серии КХЛ между "Ак Барсом" и ЦСКА, казанский клуб ведет 3:1.

– Для вас принципиально выиграть Кубок Гагарина дома?

– Мне важно его выиграть – в Москве или Казани, это уже вторично. Но раз сейчас есть шанс добиться этого на глазах у наших замечательных болельщиков, мы сделаем все, чтобы это произошло в нашем городе, - цитируют "Известия" Клинкхаммера. - У нас замечательные поклонники. Они самые лучшие, и заслужили увидеть наш успех дома.