Рижское "Динамо" одержало победу в Минске

Рижское "Динамо" обыграло одноклубников из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для латвийской команды эта победа стала третьей в пятиматчевой выездной серии. После этого рижане вернутся домой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига) - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Галвиньш - 5 (бол., Толузаков), 12:17 - 0:1. Степанов - 15 (Граборенко, Гаврус), 45:04 - 1:1. Индрашис - 8 (бол., Дарзиньш, Галвиньш), 55:06 - 1:2. Толузаков - 3 (бол., Сестито), 56:07 - 1:3.

Вратари: Скривенс (Лаланд, 56:07, 58:21) - Седлачек.

Штраф: 43 - 8.

Броски: 15 (8+5+2) - 19 (8+7+4).

Судьи: Букин, Гофман.

19 января. Минск. Минск-Арена.