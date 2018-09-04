Рижское "Динамо" обыграло "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. В составе рижан шайбы забросили нападающий Брэндон Макмиллан и защитник Кристапс Сотниекс, у магнитогорского клуба отличился защитник Иван Верещагин.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Рига) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Макмиллан - 1 (Мюттюнен), 7:38 - 0:1. Сотниекс - 1 (Балинскис), 48:18 - 0:2. Верещагин - 1 (Калетник, Матушкин), 49:32 - 1:2.

Вратари: Кошечкин (59:05) - Гудлевскис.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 34 (10+6+18) - 27 (8+11+8).

Судьи: Рогачев, Сергеев.

4 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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