22:36 20 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Райан Уитни: "Артюхин – единственный, кто выбрался бы из Чернобыля"

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Бывший хоккеист "Сочи", серебряный призер Олимпиады в Ванкувере, Райан Уитни остался в восторге от драки капитана "Сибири" Евгения Артюхина с нападающим ЦСКА Валерием Ничушкиным. Оба участника стычки получили удаления по пять минут. "Сибирь" победила ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2.

"Евгений Артюхин до сих пор чертовски хорош. При росте 195 сантиметров и весе 119 килограммов катается как ветер, силен как бык. Он единственный, кто выбрался бы из Чернобыля", – написал Уитни в своем твиттере.

Как Ничушкин подрался с Артюхиным

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pustot+

Вынкувере....бубубубубгггагагааа

10:11

Дилан

ахахах классно подколол

23:07 20 октября

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