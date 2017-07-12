Раил Якупов: "Календарь КХЛ? Сезон покажет"

Генеральный директор "Нефтехимика" Раил Якупов заявил "СЭ", что в КХЛ учли все пожелания нижнекамского клуба при составлении календаря. Календарь был опубликован в среду. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта, а 3 марта стартует плей-офф.

- К проекту календаря у меня не было замечаний, поскольку первый год работаю на этой должности, - отметил Якупов. - Каков календарь, сезон покажет. Понятно, что восьмематчевой выездной серии можно было избежать. Мы просили, чтобы нам поставили домашние матчи в начале сезона, а в начале сентября нам надо освободить дворец на 50 лет "Нижнекамскнефтехима". В целом нас устраивает, поскольку наши пожелания учли. (Евгений БЕЛОУСОВ)